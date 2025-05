На Netflix вышел аргентинский сериал-сенсация о ядовитом снегопаде – "Этернавт"

6 мая 2025, 10:45

Научно-фантастический сериал "Этернавт" (The Eternaut) адаптирован по культовому комиксу Гектора Остерхельда. В главной роли – Рикардо Дарин.

По сюжету, в самом сердце жаркого и страстного Буэнос-Айреса происходит невероятное – город, никогда не видевший снега, внезапно покрывается белоснежным покровом.Благодаря своему апокалиптическому сюжету сериал понравится поклонникам мрачной, реалистичной научной фантастики в традициях War of the Worlds или The Last of Us. Сценарий исследует такие универсальные темы, как сопротивление перед лицом угнетения, человеческая солидарность и страх перед неизвестностью.