На Netflix вышел 7 сезон культового сериала "Черное зеркало"

17 апреля 2025, 8:45

Сериал высоко оценили как критики, так и зрители. На IMDb его рейтинг составляет 8.7.



Шоуранер сериала Чарли Брукер рассказал, что 7 сезон «Черного зеркала» вернулся к «классическому» стилю, который и сделал его культовым. Эпизоды будут сосредоточены на технологическом прогрессе и неожиданных или даже опасных его последствиях для человечества.