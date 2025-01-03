Netflix опубликовал тизер 3-го сезона "Игра в кальмара"

3 января 2025, 8:15

Создатели сериала сообщили, что съемки третьего сезона продолжались параллельно с подготовкой второго.

Второй же сезон южнокорейского сериала собрал 68 млн просмотров за первую неделю релиза и возглавил рейтинг популярности оригинальных проектов Netflix на всех рынках, где присутствует стриминговый сервис.Данные агрегатора FlixPatrol показывают, что после релиза нового сезона, 27 декабря, сериал вышел на первую строчку в 92 странах из 93 — в Новой Зеландии рейтинг возглавил норвежский «Остров Пальма».Стоит отметить, что именно третий сезон, который выйдет на экраны летом/осенью 2025 года, будет завершающим.