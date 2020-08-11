Warner Bros. Interactive Entertainment пока останется частью WarnerMedia

Некоторое время назад ходили слухи о том, что компания AT&T, которая владеет WarnerMedia, заинтересована в продаже Warner Bros. Interactive Entertainment.
В это игровое подразделение входят такие студии, как Rocksteady Games, NetherRealm и Monolith Productions. И вот наконец поступил официальный комментарий по поводу этих слухов. Генеральный директор WarnerMedia разослал письмо всем сотрудникам, в котором сказал: WBIE пока останется частью компании.
Согласно инсайдерским данным, Activision Blizzard, Electronic Arts, Microsoft и Take-Two Interactive были заинтересованы в потенциальном приобретении актива. По разным источникам, AT&T запрашивала от $2 до $4 млрд.
В письме ко всем сотрудникам Warner Bros. генеральный директор WarnerMedia Джейсон Килар (Jason Kilar) изложил свой план по организации дальнейшего движения компании. Хотя многое из этого связано с повышением приоритета HBO Max и внесением некоторых изменений в структуру компании, Килар прямо отмечает, что игровое подразделение останется частью WarnerMedia.
Он написал: «Warner Bros. Interactive остаётся частью группы Studios and Networks» вместе с несколькими другими брендами, которые «ориентированы на привлечение поклонников к нашим брендам и франшизам с помощью игр и других интерактивных возможностей».
После долгих лет молчания Rocksteady Games наконец-то представила свой текущий проект, игру Suicide Squad, официальная презентация которой состоится 22 августа. Тем временем новая игра про Бэтмена, разрабатываемая Warner Bros. Montreal, ещё не была подтверждена.
(С) 3dnews