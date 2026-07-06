Тайвань отработал сценарий китайского вторжения с блокадой

6 июля 2026, 17:15

На Тайване прошли масштабные учения по гражданской и военной готовности, в ходе которых был смоделирован один из самых тяжелых сценариев кризиса: морская блокада со стороны Китая, сильное землетрясение, диверсии на объектах инфраструктуры, кибератаки, массовая дезинформация и последующее вторжение.

В двухдневных учениях приняли участие более 370 представителей правительства, военных и экстренных служб. По легенде, властям одновременно пришлось ликвидировать последствия стихийного бедствия, отражать кибератаки, бороться с паникой среди населения и обеспечивать работу критически важной инфраструктуры.



По словам организаторов, учения основаны на опыте конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке и призваны проверить взаимодействие гражданских и военных структур в условиях масштабного кризиса.

На фоне маневров Тайбэй также сообщил о новом патрулировании вокруг острова китайских кораблей и военной авиации, а Пекин вновь обвинил власти Тайваня в нагнетании напряженности.