Китай репетирует войну с США и захват Тайваня на макетах

27 июля 2026, 16:15

Китай создает полноразмерные макеты американских военных кораблей, авиабаз, военно-морских объектов и правительственных зданий Тайваня, используя их для испытаний ракет и подготовки возможного конфликта в регионе.

Об этом пишет The Telegraph, проанализировав спутниковые снимки.На полигонах Китайской народно-освободительной армии (НОАК) обнаружены копии американской военно-морской базы Йокосука в Японии, тайваньской базы Суао и эсминцев. На спутниковых снимках видны следы ракетных ударов по макетам, что свидетельствует о проведении реальных испытаний оружия. По оценкам экспертов, в ходе таких тренировок Китай может отрабатывать применение противокорабельных и баллистических ракет, включая гиперзвуковые YJ-21 и YJ-17.Отдельное внимание Пекин уделяет Тайваню. Китайские военные создали копии правительственных зданий и улиц Тайбэя, включая президентскую резиденцию. По мнению экспертов, эти объекты используются для отработки сценариев захвата ключевых зданий и штурма столицы острова.Масштаб подготовки эксперты называют беспрецедентным. По их оценкам, макеты одновременно служат военной тренировкой и сигналом потенциальным противникам: Тайваню - о готовности к операции по захвату острова, США - о возможных ударах по их базам в регионе, а Японии - о том, что она может оказаться вовлечена в конфликт.