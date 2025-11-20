Китай ускоряет военное наращивание на фоне растущей напряженности вокруг Тайваня

20 ноября 2025, 10:45

В Индо-Тихоокеанском регионе усиливается новая холодная война: Китай проводит крупнейшее со времён Второй мировой вооруженное наращивание, модернизирует армию и стремительно увеличивает ракетный и ядерный потенциал.

По оценкам США, Пекин хочет быть готовым к возможному силовому захвату Тайваня уже к 2027 г.

Председатель КНР Си Цзиньпин реформирует Народно-освободительную армию, борется с коррупцией в ее верхушке и вкладывает рекордные средства в модернизацию флота, авиации и ракетных войск. Китай демонстрирует новые баллистические ракеты, третий авианосец собственного производства и укрепляет ядерную "триаду", наращивая арсенал гораздо быстрее прежнего.Несмотря на "дипломатические улыбки" между Си Цзиньпином и президентом США Трампом, напряженность растет: Вашингтон объявил о возобновлении ядерных испытаний, а союзники США в регионе выражают озабоченность масштабами китайского перевооружения. Эксперты предупреждают, что Пекин активно изучает опыт войны в Украине, делая ставку на мощные ракетные удары и попытку блокировать Тайвань в случае конфликта.Одновременно Китай усиливает давление на соседей: обостряются споры в Южно-Китайском море, растет конфликтный фон в отношениях с Японией, а военные учения вокруг Тайваня становятся всё более масштабными.Аналитики отмечают, что Пекин быстро сокращает технологическое и военное отставание от США, что делает регион более непредсказуемым и повышает риск перерастания холодного противостояния в открытую конфронтацию.