Вашингтон и Пекин впервые согласовали совместные действия по Украине

4 ноября 2025, 9:45

Саммит между лидерами Китая и США Си Цзиньпином и Трампом впервые открыл возможность реального привлечения Пекина к урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на советника китайского правительства.

По словам источника, встреча считается «исторической», так как США впервые рассматривают Китай как равноправного партнера для обсуждения вопросов безопасности. Аналитики отмечают, что основной интерес заключается в возможном участии Пекина в дипломатических усилиях по стабилизации ситуации в Украине.



После саммита в Пекине наблюдается «заметный энтузиазм», а публикации китайских официальных лиц подчеркивают стремление Китая к активной роли в международной политике.