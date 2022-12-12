Китай увеличивает импорт нефти и газа из арабских стран Персидского залива

12 декабря 2022, 9:45

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на китайско-арабском саммите, открывшемся в столице Саудовской Аравии.

Также страны укрепляют сотрудничество в области разработки нефтегазовых месторождений, низкоуглеродных энергетических технологий, развивают расчеты по торговле нефтью и газом в юанях.Си Цзиньпин в очередной раз перехитрил неадекватного российского диктатора. Китайцы уже заканчивают тайгу рубить, качать воду из байкала, выкупили за копейки весь дальний восток страны-агрессора, поглотили весь российский рынок, а теперь можно и нефтяные контракты с РФ разрывать.