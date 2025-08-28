Китай на параде продемонстрирует новейшие оружие, способное бить по США

28 августа 2025, 12:15

По данным издания, 3 сентября в Пекине, на параде в честь 80-летия окончания Второй мировой войны Китай готовится продемонстрировать свои новейшие разработки.

Ожидается, что на параде будут представлены самые современные самолеты, дроны и вертолеты, символизирующие военную модернизацию и национальную гордость Китая.



На снимках площадки для подготовки к параду, сделанных спутником Airbus, показана бронетехника, системы ПВО, артиллерийские орудия, включая ракетные пусковые установки, и крылатые ракеты. Особый акцент сделан на гиперзвуковом оружии, в разработке которого Китай считается одним из мировых лидеров.



Парад состоится всего через несколько дней после саммита ШОС в Китае, где Си Цзиньпин, как анонсируется, встретится с российским диктатором Путиным, индийским премьером Моди и другими лидерами.

