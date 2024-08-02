Китай публично обязался не применять первым ядерное оружие

2 августа 2024, 14:45

The Financial Times пишет, что в своем официальном предложении Китай заявил, что политика неприменения первым ядерного оружия "становится все более важным консенсусом и приоритетом" в международном контроле над вооружениями.

Пекин также назвал защиту, которую США предоставляют европейским и азиатским союзникам под своим ядерным зонтиком, "серьезными нарушениями" Договора о нераспространении ядерного оружия и потребовал их отмены.



Газета отмечает, что это происходит на фоне расширения Китаем своего арсенала ядерных боеголовок и модернизации сил для их доставки. Пентагон прогнозирует, что к 2030 году арсенал Китая вырастет до более чем 1000 действующих ядерных боеголовок, что вдвое больше нынешнего предполагаемого числа и в четыре раза больше, чем предполагалось до начала наращивания около шести лет назад.



В последние годы Пекин также строит ракетные шахты и размещает больше подводных лодок, которые могут нести ядерные боеголовки, что дает ему больше возможностей для запуска ядерного оружия в короткие сроки, а не только в качестве ответного удара.

