PLA Daily: у Японии достаточно плутония для создания 5.500 ядерных боеголовок

3 апреля 2026, 11:45

Военный рупор Китая обвинил Японию в «опасном расширении» своей оборонной промышленности – как в плане мощностей, технологий, так и международного взаимодействия – и заявил, что она «пересекла красную линию». Газета PLA Daily заявила, что Япония обладает «удивительным» запасом ядерных материалов и технологиями для производства ядерного оружия.

Отмечается, что к концу 2024 г. уже было выделено 44,4 тонны плутония — этого достаточно для создания примерно 5.500 ядерных боеголовок.«Как только Япония полностью освободится от ограничений, налагаемых Тремя принципами неядерной обороны – а именно, что она не будет обладать, производить или допускать размещение ядерного оружия – она может стать де-факто ядерным государством в чрезвычайно короткие сроки», - отмечает издание.