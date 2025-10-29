Путин разорвал соглашение с США об утилизации оружейного плутония

29 октября 2025, 12:45

В документе указано, что решение принято из-за «угрозы стратегической стабильности» со стороны Вашингтона.

Среди требований Кремля – снятие санкций и компенсация экономических потерь от ограничений.

Соглашение между Москвой и Вашингтоном было заключено в августе 2000 года и стало одним из ключевых шагов в ядерном разоружении после холодной войны. Оно предусматривало, что обе стороны уничтожат по 34 тонны плутония, признанного излишним для военных целей. Этого объема хватило бы для изготовления примерно 17 тысяч ядерных боеголовок.В 2016 году Москва обвинила США в нарушении договоренностей. По версии Кремля, Вашингтон якобы не выполнял технические условия уничтожения плутония и использовал ситуацию для «недружественных действий» против России.Ранее Россия заявила об испытаниях ядерной крылатой ракеты «Буревестник».