Утилизация офисной компьютерной техники в Киеве: решения для бизнеса

18 июля 2025, 16:05

Компания или производство не могут вынести старые компьютеры и принтеры на мусорник или просто кому-то отдать. В Украине, как и в других странах Европы, это регламентирует закон, который объясняет правила и обязанности. Чтобы утилизация ИТ-оборудования проходила без нарушения закона, его нужно списать и утилизировать, продать или отдать на благотворительность.

Утилизация офисной техники должна проходить раздельно по классу и составу. Бизнес обязан собрать такую технику, найти транспорт, место переработки или утилизации. И все это не должно нарушать нормы экологической безопасности. Причины, по которым все цивилизованные страны придерживаются норм:

1. Ценное вторсырье может быть использовано повторно. Это экономит ресурсы, но возможно только при правильной утилизации.2. Вредные вещества в составе компонентов техники опасны для здоровья и экологии. Там могут быть свинец, ртуть фреоны. Тяжелые металлы могут попасть даже в почву и воду.3. Четкий контроль над нарушителями. Закон помогает сохранять порядок и выявлять тех, кто подвергает опасности экологию и людей.

Профессиональная утилизация компьютерной техники (Киев) помогает решить все проблемы цивилизованно. Опасные вещества будут нейтрализованы или уничтожены, а полезные компоненты использованы повторно.

Бизнес обязывают определять состав и класс опасности отходов. Обеспечивать их сбор, хранение, транспортировку, переработку или утилизацию без нарушения экологической безопасности. Сделать все это самостоятельно сложно, дорого и долго. Компания "Optima-Сервис" предлагает свою помощь. Они все делают сами. Заказчику нужно просто подписать договор и показать технику. Что нужно списывать:

ноутбуки и планшеты;

компьютеры и их комплектующие;

принтеры, МФУ.

Специалисты "Optima-Сервис" соберут и вывезут технику на утилизацию с соблюдением норм и законов.

Кто-то должен подтвердить, что техника действительно устарела или не работает. Для этого создают комиссию, которая решает, что нужно списать. Подтвердить, что техника действительно не работает и не подлежит ремонту, может только специалист. Утилизация оргтехники (Киев) от "Optima-Сервис" имеет право выдавать экспертные заключения. Они проверяют, оценивают, предоставляют нужные документы и вывозят технику на утилизацию.