Мастера по объявлению или как заправка картриджа может вылиться в покупку нового

4 июня 2018, 11:54

Сегодня невозможно представить офис или бизнес-центр без наличия офисной техники. Да и дома много у кого имеется оргтехника, с помощью которой печатают документы, фотографии, графики и т.д.

Однако ресурс картриджа в любой технике не безграничен. И когда тонер (порошок для печати) заканчивается, а случается это всегда в самый неподходящий момент, каждый владелец печатной техники задается вопросом, где быстро, качественно и недорого заправить картридж.



Чем грозит вызов "специалиста" по объявлению

В отличие от таких профессиональных сервисных центров, как https://www.tonfix-service.in.ua/zapravka-kartridzhej, вызов одиночных мастеров по объявлению может грозить вам значительными убытками. И происходит это из-за 4 распространенных причин:



Не выполняется подбор тонера или работа проведена неверно. Красящий порошок для печати должен подбираться тщательно в зависимости от модели оргтехники. В профессиональных сервис-центрах используется оригинальный тонер или максимально подходящий к определенному бренду принтера, МФУ, факса. Только так техника будет радовать печатью высокого качества.



Не имеется специализированного оборудования. Данная техника довольно дорогостоящая, а потому мало у кого из одиночных мастеров, дающих объявления в газеты и интернет, есть в наличии специальные пылесосы для сбора токсичного тонера и необходимая защита. А это грозит не только повреждением картриджа, но и нанесением вреда собственному здоровью, т.к. тонер – токсичный мелкодисперсный порошок.



Не проводится тщательная чистка деталей картриджа. Так происходит из-за того, что нет оборудования (пункт 2). Это чревато не только тем, что качество печати будет оставлять желать лучшего, но и непродолжительным сроком службы самой оргтехники.



Нет гарантий. К сожалению, если вы обращаетесь не в специализированный сервисный центр, вам не дадут никаких гарантий на выполненные работы. А если и дадут, то это будет просто бумага с подписью самого мастера. А с таким "документом" вы ничего, скорее всего, не сможете доказать в случае чего.



Но если вы обратитесь в профессиональный сервис, например, "TonFix", то не столкнетесь с подобными рисками. Такие компании дорожат репутацией и, помимо высококачественных услуг, предлагают низкие (действительно низкие) цены и быструю заправку картриджей любых моделей. Так что не рискуйте техникой, обращайтесь в хорошие компании.