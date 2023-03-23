Print-Rite представляет новые картриджи для цветной печати

23 марта 2023, 9:45

Новый комплект картриджей Print-Rite предназначен для полноцветного МФУ Xerox DocuCentre SC2020 формата А3.

Тонер-картриджи Print-Rite не уступают по качеству печати оригиналу. При производстве картриджа используются надёжные комплектующие и собственные разработки, которые гарантируют бесперебойную печать на протяжение всего ресурса. Картридж оснащен чипом, который обеспечивает контроль и учет остатка тонера (порошка) в бункере, а также учет количества выведенных на печать страниц.Помимо этого, для всей линейки полноцветных принтеров начального уровня, так и для принтеров бизнес-класса используется тонер, предназначенный для покопийной печати. Такой тонер имеет меньшую абразивность и позволяет при сопоставимом качестве печати и весе распечатать большее число страниц, чем оригинальный тонер.