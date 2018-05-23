Выбор сервисного центра в Киеве по заправке картриджей

23 мая 2018, 9:15

Необходимость в замене картриджа периодически возникает у каждого активного пользователя копировальной техники.

Избежать трат на покупку нового экземпляра поможет заправка. Вернуть таким образом картридж к жизни предлагает много сервисных центров. Однако поспешное обращение в первую попавшуюся мастерскую чревато разочарованием. Определить сервисный центр, который выполнит заправку картриджей на высшем уровне, можно, придерживаясь ряда правил.

Критерии выбора надежного сервисного центра по заправке картриджей в Киеве

К выбору подходящей мастерской необходимо подходить ответственно, учитывая возможные "побочные эффекты" данного сервиса. В частности, манипуляции с объемом тонера, узкий ассортимент, подмену корпуса и временные потери. Чтобы избежать этих, "подводных камней", необходимо учитывать следующее:

опыт работы – мастера с многолетней практикой способны выполнить заправку картриджей всех популярных марок. В частности, таких, как Canon, Samsung, Panasonic, Hewlett-Packard, Xerox, Panasonic, Brother и других;

репутацию – положительные отзывы и наличие постоянных заказчиков лучшее подтверждение честности и профессионального уровня специалистов;

гарантию – мастерская, использующая оригинальные материалы и надежное оборудование, не боится брать на себя дополнительные обязательства;

продолжительность процедуры – в умелых руках заправка картриджа не отнимет много времени, максимум – 15 минут.

уровень сервиса. Компания, которая заботится о комфорте своих клиентов, способна предоставить несколько вариантов выполнения услуги – непосредственно в мастерской или с выездом на дом;

цены – низкая стоимость должна насторожить, особенно при обслуживании эксклюзивных моделей. Лучший вариант, если ценовая политика не выходит за рамки среднерыночной, а выгода клиента обеспечивается за счет акций или системы бонусов.

Таким образом, если нужна оперативная заправка картриджей, Киев дает возможность выбрать достойный сервисный центр, предоставляющий услуги по всем районам города.

Особенности процедуры

Специалисты с опытом осуществляют заправку картриджей в несколько этапов. Чтобы не повредить изделие, они последовательно выполняют:

Разборку картриджа.

Очистку от остатков тонера.

Диагностику – визуальная оценка исправности комплектующих.

Дополнительную смазку осей и обработку тальком фотобарабана.

Заправку тонером.

Сборку элементов.

Не рискуйте своей техникой – обращайтесь к профессионалам, и качество печати вас не подведет.