Лилия Литковская запускает обновленный формат проекта Schooll of Art x Craft

30 сентября 2021, 11:45

Место знаний и практик от мастеров моды. Образовательные курсы, исследовательские проекты, и ручной труд в мастерской для развития сознательного творчества.

Школа дизайнера Лилии Литковской стартует в обновленном формате под названием Schooll of Art x Craft. Инновационным партнером школы стала компания Lenovo.

В ноябре 2021 запускает четыре полноценных курса: Основы моды, Дизайн в моде, Идеи в моде и Бизнес в моде. Учебная программа охватывает три ключевых направления – творчество, ремесло и бизнес, каждый из которых является неотъемлемой составляющей полноценного образования. Учащиеся овладевают принципами визуального мышления, через изучение истории, основ моды и основных принципов креативного процесса, создают первые капсульные коллекции и получают системное понимание построения бизнеса.

«Мы верим в отсутствие границ между модой, искусством и ремеслами. Цель школы – создать новый уровень образования в сфере моды и подготовить новое поколение профессионалов в индустрии», – объясняет команда организаторов. Школа призвана стать не просто образовательным учреждением в сфере моды, но и креативным хабом: в основе концепции проекта лежит желание создать пространство, где студенты получат не только теоретические знания, но и практику в мастерских, менторство и нетворкинг.

Schooll of Art x Craft предоставляет студентам возможность усвоить традиционные артизинальные практики и совместить их с современными технологиями и личным творческим виденьем, чтобы в будущем менять модную индустрию. Ведущие мастера индустрии привлечены к преподаванию предоставляют максимально востребованные и эффективные инструменты для сознательного творчества. Собственная производственная база и партнерские мастерские позволяют сделать первые шаги, развивать и совершенствовать навыки, работая над реализацией собственных идей. Инновационным партнером школы стала компания Lenovo.

Schooll of Art x Craft стремится дать возможность расширить границы своих творческих возможностей как можно большему количеству людей, поэтому оказывает поддержку в виде грантов от самой школы и ее партнеров. Сейчас грантовая программа действует по направлениям: Дизайн в моде, Идеи в моде и Бизнес в моде. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету и написать мотивационное письмо. Прием заявок продолжается до 10 октября, победители конкурса будут названы 25 октября.