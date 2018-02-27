Logitech CRAFT - новая флагманская клавиатура с необычными возможностями

27 февраля 2018, 13:45

В феврале 2018 года на украинский рынок вышла революционная беспроводная клавиатура Logitech CRAFT с многофункциональным алюминиевым диском управления, предлагающая пользователям совершенно новый способ доступа и управления самыми востребованными инструментами и функционалом распространенных программ.

Инновационный диск управления клавиатуры позволяет больше не отвлекаться на второстепенные действия, прерывающие творческий процесс – все задуманное быстро, точно и эффективно реализуется всего одним нажатием или прокруткой. Чтобы, к примеру, настроить яркость, контрастность и насыщенность изображений в Adobe Photoshop, создать и настроить диаграмму в Microsoft Excel, изменить размер шрифта в Microsoft Word, теперь достаточно повернуть диск на клавиатуре.«Новая флагманская клавиатура Logitech CRAFT создана для всех тех пользователей, которые много работают с Photoshop или создают бесчисленное количество слайдов в PowerPoint и не хотят тратить время и внимание на технические моменты, предпочитая сосредоточиться на творчестве и действовать продуктивнее.

Многофункциональный диск управления Logitech CRAFT позволяет мгновенно получить доступ к функциям, которые вам нужны, тогда, когда они вам нужны, предоставляя возможность полностью погрузиться в творческий процесс», – отмечает Арт О'Гним, глобальный руководитель направления клавиатур Logitech.

Сенсорный алюминиевый диск управления распознает приложения, используемые в данный момент, и обеспечивает доступ ко всем тем функциям программ, которые необходимы пользователю, будь то увеличение объекта, настройка яркости, создание диаграммы или изменение размера шрифта. Управление значениями выбранных функций осуществляется легким прикосновением к диску.

Установка пользовательских профилей в программном обеспечении Logitech Options оптимизирует творческий процесс при работе с Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, Adobe Premiere Pro CC, Adobe InDesign CC и Microsoft PowerPoint, Excel, Word.

В Logitech CRAFT предусмотрена «умная» подсветка, которая реагирует на приближение рук пользователя и автоматически регулирует освещение в зависимости от окружающих условий. Для удобства клавиши созданы в полноразмерной знакомой компоновке, причем каждая отдельная клавиша спроектирована таким образом, чтобы обеспечить безупречную точность и стабильность работы.

При этом благодаря функции Easy-Switch Logitech CRAFT позволяет переключаться между тремя подключенными устройствами независимо от того, используется Windows PC или Mac. Для подключения клавиатуры к компьютеру необходимо выбрать один из USB-приемников Logitech Unifying или технологию Bluetooth Low Energy.С февраля 2018 года Logitech CRAFT представлена в розничных сетях Украины по ориентировочной цене – 6999 грн.