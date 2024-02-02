В Испании задержаны белорусы из подпольной автомастерской

2 февраля 2024, 11:45

В Гуардармар-де-Сегура (Валенсия) проведена операция Mashina23. Приостановлена работа подпольной СТО.

Помещение взял в аренду 42-летний предприниматель белорусского происхождения, занимающийся покупкой и продажей машин. Сообщается, что в отношении фигуранта и ранее велось разбирательство из-за поддельной документации. Также у него был партнер — 48-летний соотечественник. При обыске из мастерской изъяли 161 номерной знак Испании и других стран. Там же находилось три белоруса-нелегала, которые работали и жили в мастерской.