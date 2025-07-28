Новый гигантский парк защитит Валенсию от наводнений

В Валенсии появится парковая зона, которая станет естественным барьером в случае новых наводнений. В проект инвестируют 150 млн евро. Парк будет состоять из трёх зелёных коридоров общей протяжённостью 35 км с зонами отдыха, велосипедными и пешеходными дорожками.
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