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28 июля 2025, 17:45

Новый гигантский парк защитит Валенсию от наводнений

В Валенсии появится парковая зона, которая станет естественным барьером в случае новых наводнений. В проект инвестируют 150 млн евро. Парк будет состоять из трёх зелёных коридоров общей протяжённостью 35 км с зонами отдыха, велосипедными и пешеходными дорожками.


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