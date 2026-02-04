Оценить риск наводнения в Испании теперь можно через Google

4 февраля 2026, 12:45

Google запустила в Испании интерактивный сервис Flood Hub, который в режиме, близком к реальному времени, показывает риск разливов рек и наводнений на карте.

Flood Hub объединяет метеопрогнозы, гидрологические данные, спутниковые снимки и историю наводнений и с помощью ИИ прогнозирует вероятность выхода рек из берегов и масштаб возможного затопления на горизонте нескольких дней. Пользователи могут ввести название города или деревни, приблизить нужный участок: https://sites.research.google/floods/