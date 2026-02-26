FedEx судиться з урядом США через тарифи

Логістична компанія FedEx подала позов до суду проти уряду США, вимагаючи повернення мит, які президент Дональд Трамп ввів у квітні 2025 року на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA).
FedEx стала першою великою американською компанією, яка
вирішила судитися з владою після того, як Верховний суд США визнав ці
мита незаконними.
Позов подано до Суду з міжнародної торгівлі
США. Компанія вимагає від Митної та прикордонної служби повного
відшкодування всіх сплачених мит за цим законом.
На яку саме суму
розраховує FedEx, не уточнюється. Білий дім та Митна служба США наразі
жодним чином не прокоментували позов компанії.
