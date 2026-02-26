Китай ввів санкції проти 40 японських компаній та організацій

Міністерство комерції Китаю (MOFCOM) запровадило жорсткі експортні обмеження проти 40 японських компаній і організацій.
20 компаній внесено до списку експортного контролю — повна заборона на постачання їм товарів подвійного призначення (військового та цивільного використання).
Серед них переважно підрозділи великих оборонно-промислових концернів:
5 компаній групи Mitsubishi Heavy Industries (суднобудування, авіадвигуни, морське обладнання, турбокомпресори тощо)
6 компаній групи IHI Corporation (аерокосмічний напрямок, енергосистеми, оборонні технології), Kawasaki Heavy Industries, NEC та Fujitsu Defense, Japan Marine United Corporation та її оборонний підрозділ, National Defense Academy of Japan, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).
Ще 20 організацій додано до списку спостереження – для них запроваджено посилений контроль, детальну перевірку кінцевого отримувача та обов’язкову звітність.
Серед них: SUBARU Corporation, Sumitomo Heavy Industries, Mitsubishi Materials, ENEOS Corporation, Hino Motors, TDK Corporation, Mitsui Bussan Aerospace, Nitto Denko, NOF Corporation та інші промислові й наукові установи.
Обмеження набули чинності з моменту публікації. Це відповідь Китаю на японські санкції, перегляд Токіо своєї оборонної політики та активну військово-технічну співпрацю Японії зі США. Японія вже назвала дії Пекіна «неприйнятними» і готується до можливих контрзаходів.
