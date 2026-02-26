26 февраля 2026, 14:15

Бум ШІ в США може сильно загальмуватися через нестачу електроенергії

Американські техгіганти — Microsoft, Google, Meta, Amazon та OpenAI — планують уже у 2026 році витратити понад 600 мільярдів доларів лише на будівництво нових дата-центрів для ШІ.



Однак один сучасний дата-центр ШІ споживає стільки ж електроенергії, скільки ціле американське місто з 850 тисячами домогосподарств. Існуюча електромережа США просто не витримує такого навантаження.



У Техасі вже надійшло запитів на підключення дата-центрів загальною потужністю 226 ГВт — це втричі більше, ніж зараз споживають усі дата-центри країни разом узяті. У регіоні PJM (13 штатів на сході США) оператори мереж попереджають про можливий дефіцит до 60 ГВт уже в найближчі роки. Великі турбіни для нових електростанцій повністю розпродані на 2028–2030 роки, а будівництво нових ліній електропередач затягується на роки через бюрократію.



Під час промови в Конгресі 24 лютого президент Дональд Трамп прямо звернувся до техкомпаній: «Хочете розвивати ШІ — будуйте власні електростанції самі, щоб ціни на електрику для звичайних американців не зросли».



У відповідь щонайменше 46 великих дата-центрів уже планують побудувати власні електростанції загальною потужністю 56 ГВт. Але навіть це не вирішує проблему повністю. Експерти попереджають, що без швидких змін багато проєктів можуть бути відкладені на 2–4 роки. Це загрожує не тільки зростанням цін на електрику для населення, а й уповільненням розвитку штучного інтелекту в США загалом.

