Американські техгіганти — Microsoft, Google, Meta, Amazon та OpenAI — планують уже у 2026 році витратити понад 600 мільярдів доларів лише на будівництво нових дата-центрів для ШІ.
Однак один сучасний дата-центр ШІ споживає стільки ж електроенергії, скільки ціле американське місто з 850 тисячами домогосподарств. Існуюча електромережа США просто не витримує такого навантаження.
У Техасі вже надійшло запитів на підключення дата-центрів загальною потужністю 226 ГВт — це втричі більше, ніж зараз споживають усі дата-центри країни разом узяті. У регіоні PJM (13 штатів на сході США) оператори мереж попереджають про можливий дефіцит до 60 ГВт уже в найближчі роки. Великі турбіни для нових електростанцій повністю розпродані на 2028–2030 роки, а будівництво нових ліній електропередач затягується на роки через бюрократію.
Під час промови в Конгресі 24 лютого президент Дональд Трамп прямо звернувся до техкомпаній: «Хочете розвивати ШІ — будуйте власні електростанції самі, щоб ціни на електрику для звичайних американців не зросли».
У відповідь щонайменше 46 великих дата-центрів уже планують побудувати власні електростанції загальною потужністю 56 ГВт. Але навіть це не вирішує проблему повністю. Експерти попереджають, що без швидких змін багато проєктів можуть бути відкладені на 2–4 роки. Це загрожує не тільки зростанням цін на електрику для населення, а й уповільненням розвитку штучного інтелекту в США загалом.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 15:15
Китай ввів санкції проти 40 японських компаній та організацій
- Технологии | Сегодня, 14:45
Іран близький до укладання угоди з Китаєм про закупівлю ракет CM-302
- Технологии | Сегодня, 14:15
Бум ШІ в США може сильно загальмуватися через нестачу електроенергії
- Безопасность | Сегодня, 13:45
FedEx судиться з урядом США через тарифи
- Технологии | Сегодня, 13:15
До Києва привезли рідкісний 750-сильний суперкар Gumpert Apollo S
- Безопасность | Сегодня, 12:45
РФ найбільше руйнує житло, енергетику та інфраструктуру в Україні
- Технологии | Сегодня, 12:15
Українські літаки отримали високоточні КАБи від Франції
- Безопасность | Сегодня, 11:45
Одессу и Одесскую область готовят к круговой обороне — ВСУ
- Технологии | Сегодня, 11:15
Зеленский заявил об успешных ударах "Фламинго" на 1400 км
Последние материалы
- Обзоры | 7 февраля, 20:25
Ajax NVR 8-channel - потужний відеореєстратор з цікавим софтом і не лише
- Обзоры | 7 февраля, 8:43
be quiet! Pure Power 13 M 750W (BP026EU) - тихий модульний блок живлення з "золотим" сертифікатом
- Обзоры | 6 февраля, 13:55
Logitech Zone Vibe 100 Rose - дівчача гарнітура для дзвінків та ігор
- Обзоры | 14 января, 9:06
Verbatim Sync & Charge USB4 - 240 Вт (31847) - USB-C - кабель для потужних пристроїв
- Обзоры | 28 декабря, 18:19
Verbatim GaN 240Вт (32205) – найпотужнішій мобільний адаптер серед тих, що я бачив
- Обзоры | 26 декабря, 11:31
Автономний Інтернет під час блекаутів: живлення роутера та ONU
- Обзоры | 24 декабря, 12:03
Logitech Wave Keys – твоя особливо ергономічна клавіатура
- Обзоры | 17 декабря, 22:06
Kingston Canvas Go! Plus SD – швидкісна карта для фотографів-екстремалів
- Аналитика | 16 декабря, 14:41
Гігабітний інтернет - інвестиція у домашній комфорт та майбутнє
Популярные новости
- Бизнес | Сегодня, 15:15
Китай ввів санкції проти 40 японських компаній та організацій 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:45
Іран близький до укладання угоди з Китаєм про закупівлю ракет CM-302 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:15
Бум ШІ в США може сильно загальмуватися через нестачу електроенергії 0.00
- Безопасность | Сегодня, 13:45
FedEx судиться з урядом США через тарифи 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
До Києва привезли рідкісний 750-сильний суперкар Gumpert Apollo S 0.00
- Безопасность | Сегодня, 12:45
РФ найбільше руйнує житло, енергетику та інфраструктуру в Україні 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
Українські літаки отримали високоточні КАБи від Франції 0.00
- Безопасность | Сегодня, 11:45
Одессу и Одесскую область готовят к круговой обороне — ВСУ 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
Зеленский заявил об успешных ударах "Фламинго" на 1400 км 0.00