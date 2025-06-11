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11 июня 2025, 8:15

В Ірпені стартувало будівництво McDonald’s

На вул. Центральна вже облаштовують будівельний майданчик, монтують паркан, проводяться підготовчі роботи.

Закінчити будівництво закладу харчування планують у 2026 році.


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