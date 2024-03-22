22 марта 2024, 13:15

Новий MCDONALD’S незабаром з'явиться у Львові

Будівництво відбуватиметься на вул. Патона, 37, біля супермаркету Арсен.

Між супермаркетом і McDonald's буде пішохідна алея, про це повідомили під час засідання виконавчого комітету ЛМР.


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