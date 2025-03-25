В Ірпені відкриють перший McDonald’s в місті

25 марта 2025, 13:15

Заклад розташовуватиметься за адресою вул. Центральна, 4-Б, біля залізничного вокзалу.

Його площа складатиме 550 м², із просторою терасою та сучасною системою McDrive.У зв’язку з будівництвом, плануються зміни в розташуванні зупинок громадського транспорту. Кінцеву зупинку кількох автобусних маршрутів перенесуть за магазин Novus (біля «Єврокільця»). Також буде облаштовано додаткову зупинку біля Алеї Слави, поруч із магазином «Фора.Очікується, що відкриття закладу створить близько 100 нових робочих місць.