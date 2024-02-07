7 февраля 2024, 11:15

Baykar розпочала будівництво заводу дронів під Києвом

Планує виробляти близько 120 дронів в рік, будівництво завершать через 12 місяців.

Компанія планує найняти 500 працівників і не скасовує плани через війну, стверджуючи, що "ніщо не може їх зупинити".


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