Safer Pod S1 — майбутнє захисту будівельних майданчиків

21 января 2024, 18:13

Рішення розробив партнер Ajax Systems з Великобританії — Safer Security Group.



Кожен будівельний майданчик — це завжди унікальна історія зі своїми особливостями. Однак, наш досвід показує, що таким обʼєктам притаманні спільні риси:



- Масштаб. Відкритий простір, споруди розосереджені на різних ділянках.

- Вплив зовнішнього середовища. Ландшафт, природа, погода.

- Багато входів, безліч відвідувачів. Робочі, менеджмент, персонал. А також підрядники, які мають доступ на об’єкт і бачать, як він охороняється.

- Будівельна техніка. І просто транспорт, який паркується на об’єкті.

- Обхід охорони. На об’єкті безліч місць, які охорона не може обійти або це просто небезпечно.

Все це можна зустріти і на заводах, фермах, об’єктах з видобутку корисних копалин — тобто, всюди, де немає електропроводки і стабільного інтернету. Але є величезний відкритий простір і потреба в охороні.



І мова йде не тільки про захист від зовнішніх загроз. Дослідження YouGov показало, що 38% британців хоча б раз вкрали щось у свого роботодавця. За даними поліції Лондона, у столиці у 2020 році лише робочих інструментів вкрадено на £17,5 млн. Значна кількість таких крадіжок припадає на співробітників і підрядників, які працюють на будівельних обʼєктах.



В цілому ж крадіжки і вандалізм коштують будівельній індустрії Великобританії £800 млн на рік. Це без урахування втрат, про які не було повідомлено. Крім того, віддалені майданчики без освітлення й охорони часто стають місцем злочину чи кримінальних оборудок.



Завдання



Надати готове рішення, яке закриє сукупність потреб в охороні будівельних майданчиків.



Клієнти шукають охоронні рішення, які відповідають таким вимогам:



- Легкість і гнучкість монтажу, щоб встановлювати датчики на нові місця і не залежати від безперервних змін у плануванні.

- Автономність, щоб система працювала без електромережі.

- Робота у складні умовах зовнішнього середовища. Мінімум хибних спрацювань через дику природу і тварин.

- Миттєві сповіщення, які отримує охорона про тривоги та події.

- Контроль. Менеджмент має бачити всю історію дій, щоб виявити саботаж чи підозрілі вчинки персоналу.



Рідко коли охоронне рішення відповідає одразу усім запитам. Тому зазвичай доводиться йти на компроміси — поступатися гнучкістю, надійністю, централізованістю, ціною. Але не цього разу.



Safer Security Group розробив рішення на базі пристроїв Ajax, яке відповідає всім вимогам.



Рішення



Safer Pod S1 — автономна, мобільна та точна система виявлення вторгнень на основі пристроїв Ajax.



Райан Кларк, засновник і CEO Safer Security Group, підкреслює, що концепт «Далеків» (бездротові станції безпеки, які формою нагадують далеків з телесеріалу «Доктор Хто») не новий і підтвердив свою ефективність. Safer Pod S1 представляє наступне покоління цього формату.



- Станція мобільна. Якщо вона заважає проїзду техніки під час будівельних робіт — її можна просто перенести.

- Модульна конструкція. Її легко розгорнути в будь-якому просторі. Відповідає всім регулюючим стандартам Британії про такий тип робіт.

- Швидко встановлюється. Інженер може самостійно встановити і налаштувати систему, без залучення додаткових фахівців.

- Автономна. Safer Pod S1 оснащена передовою батареєю та технологією сонячної енергетики, що забезпечує роботу мобільної станції впродовж усього року.

- Надійна. Система використовує радіопротоколи Ajax — Jeweller та Wings, які захищені від глушіння та і забезпечують миттєві сповіщення. Сирена у станції обладнана акселерометром, це не дозволить несанкціоновано нахилити її чи посунути.

- Захищена від хибних тривог. Датчики Ajax відрізняють реальні загрози від завад і чинників дикої природи тощо.

- Масштабується. Safer Pod S1 дозволяє підключити до системи до 200 бездротових пристроїв Ajax і розширити зону контролю на відстань до 1700 метрів.

- Зручна у керуванні. Налаштовується і керується через застосунки Ajax для смартфона і десктопу.

- Відповідає вимогам часу. Станція обладнана сучасними датчиками Ajax, які відповідають передовим стандартам безпеки.



Базова комплектація: захист 30 метрів на 360°



Safer Pod S1 безперервно контролює територію навколо себе, скануючи її на наявність загроз.



Якщо зловмисник потрапить у зону контролю Safer Pod S1 — спрацює сирена гучністю 117 дБ, це майже як шум вуличного рок-концерту. Також, служба безпеки миттєво отримає сповіщення у застосунок Ajax, а за 9 секунд — фото з місця події.



Safer Pod S1 робить найчіткіші зображення серед доступних рішень у своєму сегменті, верифікуючи загрози.



Це коплексне готове рішення, яке без кастомізації закриє більшість типових потреб клієнта для охорони будівельного обʼєкта. При цьому його легко розширити відповідно до особливих запитів користувача.



Розширене рішення — захист на відстані до 1700 метрів



Safer Pod S1 — це гнучке рішення, яке дозволяє побудувати повноцінну систему охорони периметра, внутрішньої території та споруд будівельного майданчику.



Централь підтримує підключення до 200 бездротових пристроїв з зоною захисту до 1700 метрів. Це можуть бути будь-які бездротові датчики з лінійки Ajax, які працюють з відповідним хабом у Safer Pod S1.



Так, якщо на вашому обʼєкті час від часу залишають будівельну техніку на ніч — ви можете встановити на цю техніку датчики відчинення DoorProtect або MotionCam Outdoor, і підʼєднати їх до хаба від Safer Pod S1. Ці датчики встановлюються буквально за декілька хвилин і триматимуть надійний звʼязок з хабом на відстані до 1700 метрів. На ранок просто відʼєднайте датчик — ви зможете використати його ж для захисту іншої техніки, яка залишатиметься на обʼєкті наступної ночі.



Таким же чином можете захищати статичні приміщення на території будівництва. Тимчасові склади, гаражі чи мобільні конструкції, де ночують робітники.



У місцях, де може виникнути протікання води чи пожежа ви можете розмістити LeaksProtect, FireProtect та FireProtect Plus.



Для розширення системи не потрібно встановлювати додаткову централь, усі датчики підʼєднаються до хаба станції Safer Pod S1.



На базі Safer Pod S1 ви можете побудувати повноцінну систему охорони усіх обʼєктів на всій території будівельного майданчика. На великих обʼєктах можна використовувати декілька Safer Pod S1 і ретранслятори радіосигналу.



У системі використовуються пристрої Ajax, які не потребують спеціальної кастомізації.



Продукти Ajax у Safer Pod S1



У Safer Pod S1 використовуються немодифіковані вуличні пристрої Ajax, які відповідають стандартам індустрії безпеки.



MotionCam Outdoor — бездротовий вуличний датчик руху. Фіксує рух, здіймає тривогу і надсилає фотодокази. MotionCam Outdoor робить інформативні знімки в будь-яку погоду вдень і вночі, адже використовує HDR камеру та ІЧ підсвічування. Для уникнення хибних тривог датчик застосовує кореляційний і спектральний аналіз, а також програмний алгоритм LISA. За умови правильного встановлення Safer Pod S1, колихання кущів від вітру чи тварина не спричинять тривоги. А від саботажу захистить система антимаскування та сповіщення зняття з кріплення. Працює при температурі від –25°С до +60°С, а від дощу і снігу захищає спеціальний навіс.



StreetSiren — бездротова вулична сирена зі світлодіодною рамкою. Має захист від підміни, повідомляє про спробу глушіння, має тампер проти злому та акселерометр, який не дозволить посунути станцію з місця. Працює при температурі від -25°С до +50°С і вологості до 95%, має клас захисту герметичного корпусу — IP55. Гучність налаштовується на рівні від 85 до 113 дБ.



Hub 2 — централь із підтримкою фотоверифікації тривог. Керує роботою всіх пристроїв та повідомляє про тривоги. Підтримує три незалежні канали звʼязку: дві сім-карти (2G/4G, залежно від моделі) та Ethernet при потребі. Автоматично перемикається на резервний канал звʼязку за секунди. Гарантовано доставляє тривоги та фото завдяки радіопротоколам Jeweller та Wings. Хаб неможливо непомітно вимкнути, коли Safer Pod S1 знято з-під охорони — при спробі забрати хаб, миттєво спрацює тампер.



Радіопротоколи Jeweller та Wings. Розроблені Ajax Systems протоколи радіозв’язку. Jeweller гарантує безперебійну взаємодію хаба та пристроїв системи безпеки, а Wings відповідає за передавання знімків датчиків руху Ajax з фотоверифікацією тривог. Тривоги передаються менш ніж за 0,15 секунди, а перший знімок з серії — вже за 9 секунд.



Ajax дозволяє створювати сценарії автоматизації. Налаштуйте систему, щоб у разі тривоги замикалися певні двері, а на території вмикалося освітлення. При перших ознаках протікання чи пожежі система зможе перекрити воду та знеструмити обʼєкт. Ви матимете гнучкі можливості для всебічного посилення безпеки.



Керування через застосунок



Safer Pod S1 працює через застосунки Ajax, які забезпечують максимальну зручність та функціональність:



- дізнавайтеся стан системи в будь-який момент, де б ви не перебували;

- моментально отримуйте сповіщення про інциденти на обʼєкті;

- знайте про всі події системи безпеки;

- отримуйте нагадування про увімкнення та вимкнення Safer Pod S1;

- переглядайте детальну інформацію про стан датчиків Ajax на обʼєкті.

А на великих обʼєктах, де використовується декілька Safer Pod S1, використовуйте PRO Desktop — комплексний застосунок на macOS та Windows для монтажного і моніторингового бізнесу. Ви отримаєте централізовану систему сповіщень.Safer Pod S1 — приклад того, як з пристроїв Ajax народжується готове рішення, що у зручний та ефективний спосіб задовольняє нагальну потребу користувачів.Незалежно від того, що саме ви захищаєте: будівельний майданчик, ділянки ферми, копальні чи заводи — відтепер у вас є готове рішення на базі технологій Ajax.Safer Pod S1 — це більше ніж система виявлення зловмисників, це система зменшення ризиків. І вона доступна без необхідності модифікувати пристрої Ajax.