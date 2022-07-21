EServer v1.0 - унікальна система віддаленого керування кліматом у серверній шафі

21 июля 2022, 8:45

Унікальна в Україні розробка компанії EServer, з допомогою якої можна контролювати температуру всередині кліматичної шафи віддалено, а також керувати живленням eserver.ua/klimat.





Крім того, система відправляє сповіщення по смс або http у разі перегріву, переохолодження, відкриття дверей, відключення живлення. Для посилення сигналу GSM пристрій оснащено виносною антеною.

Система підключається до мережі кабелем через порт RJ-45 або за допомогою сім-карти. Доступні кілька варіантів налаштування: за допомогою смс, через вебінтерфейс, за протоколами http або telnet і безпосередньо через екранне меню.



Система віддаленого керування EServer v1.0 оснащена блоком управління, який дає можливість керувати вентиляторами та нагрівачем, задавати температуру для їхньої автоматичної роботи. Ви можете перезавантажувати обладнання, відключаючи його від живлення. А якщо зникне електроенергія, то вбудований акумулятор забезпечить системі автономність до 5 годин.

Керуйте кліматичною серверною шафою дистанційно із системою контролю клімату EServer v1.0!