Полезные и познавательные видео на Youtube-канале EServer

13 февраля 2019, 9:45

Новый Youtube-канал от компании EServer: ваш навигатор в море информации о сетевом оборудовании.

В мире компьютерных технологий каждый день происходят изменения, выходят всё новые устройства и инструменты для их обслуживания, и следить за всеми инновациями под силу не каждому, особенно, если на вас ещё и возложены обязанности по обслуживанию сетей или большое количество пользователей постоянно требуют вашего внимания и вмешательства. И обучающие или информативные ролики с пошаговыми инструкциями или подробными рассказами о сетях и их составляющих могут стать вашим верным помощником и источником новых, полезных и нужных в работе знаний.

C помощью официального ютьюб-канала сайта «EServer» вы сможете получить доступ к самой нужной информации и наглядным видео о всех аспектах сетевой прокладки, закупки оборудования по лучшим ценам, выборе среди производителей.

Более того, подписчики канала на youtube могут стать фактически студентами онлайн-академии сетевого администраторства: большое количество роликов будет освещать начальные этапы знакомства с миром сетевого оборудования, раскрывать очевидные для профи, но незнакомые новичку факты. С видеороликами EServer вы узнаете все азы работы с компьютерными сетями и получите доступные и полностью раскрытые ответы на такие вопросы:

• Почему витая пара называется витой?

• Как обжимать витую пару?

• Почему патч корды отличаются по цвету?

• Как называется инструмент для обжима витой пары?

• Что такое патч панель?

• Чем отличаются патч корды?

Становитесь более подкованным информационно и смело применяйте полученные знания на практике. Тем более, что после просмотра видео от специалистов компании «EServer» это сделать проще простого!

А если вы уже знакомы с серверным оборудованием и прокладкой сетей не понаслышке, вам точно пригодятся интересные лайфхаки и ютьюб-видео про то, что лучше купить для вашего сервера, как выбрать панели и как подобрать серверный шкаф для организации сервера, а заодно – про то, как собрать серверную стойку или шкаф, как правильно разместить в ней оборудование и как установить патч панель с соблюдением техники безопасности и требований к сетям. Всё то, что вам точно сможет пригодиться при прокладке, подключении, обслуживании сетей, их распределителей и сетевых устройств – вы найдёте на канале «EServer».

Знакомьтесь с новинками интернет-магазина «EServer» и удивляйте друзей новыми познаниями и интересными историями про то, как работает кримпер или как соединить витую пару. Осваивайте новые грани профессии сетевого администратора и инженера сетевого оборудования, чтобы сделать свою работу проще и эффективнее.

И не пропустите новое ютьюб-видео от «EServer»! А чтобы этого не произошло, пригодится подписка на канал. Не забывайте «лайкать» понравившиеся ролики и делиться ими со своими друзьями!