Іспанія пропонує спільний "пакт про клімат" з Португалією та Францією

2 сентября 2025, 8:15

Пожежі цього літа потрясли Іберійський півострів — і тепер Іспанія кличе сусідів до союзу проти кліматичної катастрофи.

Педро Санчес, прем’єр-міністр Іспанії, закликав уряди Португалії та Франції об’єднати зусилля для укладення великого пакту з боротьби з кліматичною кризою. Його пропозиція — спільна розробка стратегій, які мають змінити підхід до лісових пожеж і підготувати країни до нових викликів.



Чому саме зараз? За даними Іспанії, це було літо з найруйнівнішими пожежами в історії спостережень. Як причини Санчес називає не лише зростання температур, а й слабку лісову політику: надто багато біомаси, мало захисних зон, нестача пожежних команд.



Якщо ідея отримає підтримку, у Португалії з’явиться шанс змінити підхід до клімату разом із сусідами — можливо, це прецедент для всієї Європи.