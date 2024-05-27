Кібератаки з використанням програми віддаленого доступу SuperOps RMM

CERT-UA попереджає про діяльність кіберзловмисників, які використовують легітимну програму для віддаленого управління комп'ютерами SuperOps RMM з метою отримання несанкціонованого доступу до інформаційних систем українських організацій.
Що робити:
не використовуєте SuperOps RMM? Перевірте, чи немає активності з доменів .superops.com, .superops.ai;
не забувайте про кібергігієну: навчайте співробітників не відкривати підозрілі листи, встановіть антивірус, оновлюйте системи;
використовуйте надійні паролі: змінюйте їх регулярно, не використовуйте один і той самий пароль для різних ресурсів;
▪️створіть резервні копії даних, щоб у разі кібератаки не втратити важливу інформацію.