27 мая 2024, 16:45

Кібератаки з використанням програми віддаленого доступу SuperOps RMM

CERT-UA попереджає про діяльність кіберзловмисників, які використовують легітимну програму для віддаленого управління комп'ютерами SuperOps RMM з метою отримання несанкціонованого доступу до інформаційних систем українських організацій.



Що робити:

не використовуєте SuperOps RMM? Перевірте, чи немає активності з доменів .superops.com, .superops.ai;

не забувайте про кібергігієну: навчайте співробітників не відкривати підозрілі листи, встановіть антивірус, оновлюйте системи;

використовуйте надійні паролі: змінюйте їх регулярно, не використовуйте один і той самий пароль для різних ресурсів;

▪️створіть резервні копії даних, щоб у разі кібератаки не втратити важливу інформацію.


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