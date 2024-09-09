На Київщині розриватимуть контракти з підрядниками, що затримують будівництво

9 сентября 2024, 10:15

Про таке рішення повідомили у КОВА. Його ухвалили на засіданні робочої групи «Прозорість та підзвітність».

«Наразі йдеться про підрядника, який будує 2 нові укриття в місті Переяслав та селі Вовчки. Ще 1 підрядник – взявся за будівництво приватного будинку в Поліській громаді, однак роботи припинив на етапі фундаменту. На жодному з цих об'єктів наразі роботи належно не ведуться. Договори будемо розривати, оголошувати нові тендери», – зазначив начальник КОВА Руслан Кравченко.Також є зауваження і до роботи підрядників. Зокрема тих, що облаштовують укриття для лікарні в Іванкові та закладу освіти в Немішаєвому. Якщо оперативно не виправлять недоліки, КОВА також ініціюватиме розірвання договорів.Терміни та якість будівництва – основні вимоги до всіх без винятку підрядників.