Vodafone тестує власну модель ШІ

31 мая 2024, 11:45

Vodafone Україна розпочала тестування нового продукту на основі штучного інтелекту.

Компанія розробила власну ШІ-модель, яка працюватиме як супервізор у контакт-центрах, фактично виконуючи роль помічника оператора.



Компанія планує використовувати одразу декілька передових технологій ШІ, включаючи voice-to-text та text-to-text перетворення, а також миттєві відповіді у діалогах на основі власної бази знань. Серед апробованих технологій – OpenAI Whisper, Llama, Mistral, NeMo, DeepSpeech, Claude, і Citrinet, які вже пройшли ретельне тестування.



Основні аспекти, на які зосереджено увагу в рамках цієї інтеграції, включають в себе використання ШІ для допомоги в прискоренні та покращенні існуючих робочих процесів, надання рекомендацій операторам контакт-центру та моніторингу їх виконання, обслуговування клієнтів таким чином, щоб забезпечити індивідуальний підхід.



Зараз оператор активно вивчає можливість інтеграції ШІ також в процеси обслуговування клієнтів у магазинах, що дозволить зменшити навантаження на співробітників та скоротити час обслуговування. Зокрема на типові запитання клієнтів, як-от "Скільки в мене грошей на рахунку?" або "Які пропозиції для мене є?", зможуть відповідати цифрові асистенти, в той час як їх колеги проводитимуть більш змістовні консультації в залі.



Vodafone також планує створити чат-ботів на основі ШІ, що дозволить автоматизувати комунікацію з клієнтами у різних каналах зв'язку. Нові open source моделі, такі як Llama3 від Facebook, дозволяють компанії знизити витрати та забезпечити високий рівень якості обслуговування, використовуючи локальні рішення. При цьому інформація залишається виключно на серверах оператора, що важливо для безпеки даних.



Компанія запланувала комерційну реалізацію перших проєктів з інтеграції ШІ вже влітку цього року. Очікується, що це не лише значно покращить якість обслуговування, але й сприятиме збільшенню обсягу крос-продажів та зростанню рівня задоволеності клієнтів (NPS), а також скоротить кількість скарг.



«Vodafone зараз знаходиться на порозі значного перетворення, що обіцяє революціонізувати як способи, у які компанія взаємодіє зі своїми клієнтами, так і внутрішнє управління. За допомогою новітніх технологій на основі AI ми маємо можливість значно покращити ефективність обслуговування клієнтів, забезпечити персоналізовані рекомендації та вдосконалити контроль за якістю роботи наших сервісів», – зазначив Сергій Бориславський, начальник департаменту цифрових рішень та платформ Vodafone Україна.



У майбутньому Vodafone розглядає можливість продажу своїх AI-рішень на ринку для потреб інших компаній, що дозволить не тільки повернути інвестиції, але й стати лідером у сфері технологій штучного інтелекту в Україні.