Vodafone долучається до ініціативи саморегулювання ШІ в Україні

11 марта 2025, 9:15

Vodafone Україна офіційно долучається до ініціативи саморегулювання у сфері штучного інтелекту, створеної провідними українськими IT-компаніями.

Рішення про приєднання Vodafone було схвалене за результатами голосування учасників ініціативи.

"Долучення до "Добровільного кодексу відповідального використання штучного інтелекту" – це важливий крок у нашій стратегії розвитку ШІ-технологій. Як телеком-оператор із глобальною експертизою, ми прагнемо впроваджувати інновації відповідально, дбаючи про інтереси клієнтів і суспільства загалом", – коментує Сергій Бориславський, директор департаменту цифрових рішень та платформ Vodafone Україна.Нагадаємо, 16 грудня 2024 року 14 провідних українських IT-компаній підписали "Добровільний кодекс відповідального використання штучного інтелекту", який базується на 8 ключових принципах етичного й безпечного впровадження ШІ. Цей документ встановлює стандарти прозорості, безпеки та етичного використання штучного інтелекту в українській IT-галузі.Vodafone Україна активно впроваджує ШІ-технології у різні сфери свого бізнесу. Зокрема, компанія минулого року розробила власну ШІ-модель, яка допомагає операторам у контакт-центрах – аналізує дзвінки та надає рекомендації для покращення обслуговування. Також Vodafone використовує технології штучного інтелекту для підвищення енергетичної стійкості мережі під час знеструмлень і для автоматичної оптимізації параметрів роботи мобільного зв'язку через технологію SON (Self-Organizing Network).У планах компанії – подальший розвиток ШІ-рішень для захисту клієнтів від шахрайства, спрощення доступу співробітників до внутрішньої бази знань та впровадження ШІ в обслуговуванні клієнтів у роздрібних магазинах.