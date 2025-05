ASUS демонструє неймовірні інновації з ШІ на Computex 2025

26 мая 2025, 16:45

На виставці Computex 2025 компанія ASUS представила свої нові розробки у сфері штучного інтелекту, а також поділилася планами щодо подальшого розвитку цього напрямку.



Спираючись на свою стратегію «Всеосяжний ШІ. Неймовірні можливості», ASUS продемонструвала комплексну екосистему рішень, яка виходить за межі традиційних ПК і розширює можливості користувачів у різних сегментах діяльності. Ця екосистема підтримується надійною інфраструктурою, що охоплює масштабовані хмарні та потужні локальні рішення, які складаються з апаратного й програмного забезпечення та послуг із розробки та розгортання ШІ для різних завдань.



Крім того, демонструючи свій цілісний підхід до впровадження штучного інтелекту, ASUS також представила широкий спектр інтелектуальних периферійних та IoT-рішень, адаптованих для різних сфер застосування, зокрема Workspace AI для офісів, Industrial AI для промисловості, Everyday AI для щоденних завдань, Creator AI для творчості та Healthcare AI для охорони здоров’я.

Подорож ASUS у світ штучного інтелекту на Computex 2025 розпочинається з демонстрації комплексного портфоліо інтелектуальної інфраструктури, що охоплює всі аспекти корпоративного ШІ – від периферії до хмари – та забезпечує масштабованість, ефективність та безперебійність розгортання рішень.



ASUS продемонструвала лінійку надійних серверів з підтримкою ШІ, розроблених для задоволення різноманітних обчислювальних потреб сучасних користувачів. У центрі уваги було рішення ASUS AI POD на базі платформи NVIDIA GB300 NVL72, яке забезпечує виняткову продуктивність для складних завдань формування логічних висновків, що має вирішальне значення в сучасних ШІ-рішеннях. Сервер ASUS XA NB3I-E12 на основі системи NVIDIA HGX B300 пропонує безпрецедентну продуктивність у FLOPS-операціях і 2,3 ТБ високошвидкісної пам’яті HBM3e, дозволяючи значно прискорити як процес навчання, так і процес використання найбільших моделей штучного інтелекту.



Для широкого спектру ШІ-завдань та високопродуктивних обчислень ASUS представила сервери ESC8000-E12P, оснащені двома процесорами Intel® Xeon® 6 і NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition. Для тих, хто працює з великими ШІ-моделями та вимогливими HPC-завданнями, ASUS пропонує сервер ESC-A8A-E12U з двома процесорами AMD EPYC™ 9005 і підтримкою восьми графічних прискорювачів серії Instinct MI350.



Щоб оптимізувати розгортання та керування цими потужними інфраструктурами, ASUS пропонує ASUS Infrastructure Deployment Center (AIDC), інтуїтивно зрозумілий інструмент автоматизації, що забезпечує швидку валідацію, комплексне конфігурування ОС, легке налаштування мережі, актуальні оновлення та широку сумісність з апаратним і програмним забезпеченням, включаючи NVIDIA NIM.



Компанія ASUS продемонструвала потужні рішення для ефективного формування висновків (інференсу). ASUS Ascent GX10, ультракомпактний суперкомп’ютер на базі NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip, забезпечує ШІ-продуктивність 1000 TOPS для прискорення виконання складних завдань. Оснащена графічним прискорювачем на основі мікроархітектури Blackwell, 20-ядерним процесором ARM і 128 ГБ пам’яті, ця система здатна обробляти дуже великі та складні моделі штучного інтелекту (до 200 мільярдів параметрів). З нею розробники можуть виконувати складні ШІ-завдання на комп’ютері, розміщеному на їхньому робочому столі.

ASUS продемонструвала також нову лінійку робочих станцій і материнських плат, створених для найвимогливіших завдань. Флагманом лінійки є ExpertCenter Pro ET900N G3, перша система на базі NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip з підтримкою до 784 ГБ когерентної пам’яті. Розроблена з нуля для завдань штучного інтелекту, вона забезпечує виняткову продуктивність для навчання і використання великих моделей на компактному пристрої. Ця робоча станція оптимізована для роботи з NVIDIA AI Software Stack, надаючи професійним командам ШІ-розробників всі необхідні ресурси. Також на виставці була представлена високопродуктивна та надійна робоча станція ExpertCenter Pro ET500I W8, оснащена процесорами Intel Core Ultra (Series 2) і створена для професійних потреб, зокрема бізнесу та творчих студій, а також нова компактна система для серверної стійки ExpertCenter Pro ER100A B6.



Для створення контенту, рендерингу та завдань із великим обсягом даних ASUS представила Pro WS TRX50-SAGE WIFI A, нову високопродуктивну робочу станцію, розроблену для процесорів AMD Ryzen™ Threadripper™, зі слотами PCIe 5.0, високошвидкісними інтерфейсами і стабільністю корпоративного рівня. Завершує лінійку Pro WS B850M-ACE SE, компактне професійне рішення для широкого спектру завдань.



Блок живлення ASUS PRO WS Platinum – це потужне рішення, створене спеціально для задоволення потреб вимогливих до ресурсів ШІ-завдань на системах з декількома GPU. Він забезпечує живлення з потужністю до 3000 Вт для підтримки до чотирьох графічних процесорів NVIDIA GeForce RTX 5090. БЖ має високий ККД, підтверджений сертифікацією 80 PLUS Platinum – це означає, що він менше нагрівається, працює з мінімальним рівнем шуму та відрізняється підвищеною надійністю. Серед його інших особливостей – двоколірний 16-контактний роз’єм PCIe 12V-2x6 із високоякісними мідними позолоченими контактами, використання яких покращує температурні характеристики та ефективність живлення. Він також може похвалитися вентилятором із двома кульковими підшипниками для збільшення терміну служби та якісного охолодження, травленими гнучкими кабелями, які відповідають стандартам безпеки UL і виготовленими з екструдованого алюмінію радіаторами, які покращують характеристики та подовжують термін служби компонентів.

Інноваційний інструмент ASUS Multi-LM Tuner пропонує розробникам і дослідникам зручне рішення для локального доналаштування мультимодальних великих мовних моделей (MLLM). Для ефективного доналаштування як MLLM, так і малих мовних моделей (SLM) він використовує потужність відеокарт ASUS серії GeForce RTX 50. Інсталяція в один крок і відсутність потреби у використанні додаткових команд і операцій дозволяють користувачам без спеціального технічного досвіду швидко почати роботу з цим рішенням. Візуальна інформаційна панель дає змогу контролювати апаратні ресурси та оптимізувати процес навчання моделі, надаючи інформацію про хід навчання та використання ресурсів у режимі реального часу.



Multi-LM Tuner забезпечує конфіденційність і безпеку даних, надаючи підприємствам повний контроль над зберіганням і обробкою даних, одночасно зменшуючи ризик витоку конфіденційної інформації. Технологія розвантаження (offloading) пам’яті дозволяє GPU виконувати якісне доналаштування моделей, незважаючи на обмежений обсяг власної вбудованої пам’яті. Multi-LM Tuner, розроблений інженерами ASUS, забезпечує простоту, безпечність і ефективність доналаштування мультимодальних мовних моделей у середовищі Windows.



Графічні процесори серії GeForce RTX™ 50, що базуються на мікроархітектурі NVIDIA Blackwell, забезпечують надзвичайно високий рівень ШІ-продуктивності, відкриваючи нові можливості та демонструючи графічну потужність наступного покоління. Доступ до найсучасніших ШІ-моделей у вигляді мікросервісів NVIDIA NIM дає змогу ентузіастам і розробникам створювати інтелектуальних асистентів, агентів і робочі процеси з піковою продуктивністю на ШІ-системах, оптимізованих для запуску NIM. Вони також надають революційні можливості геймерам і розробникам мультимедійного контенту. Збільшуйте продуктивність за допомогою технології NVIDIA DLSS 4, генеруйте зображення з безпрецедентною швидкістю та розкривайте свій творчий потенціал за допомогою платформи NVIDIA Studio!

ASUS представила на виставці свої останні досягнення у сфері Workspace AI, розроблені для підвищення продуктивності та безпеки. Працюючи на базі новітніх процесорів AMD, Intel і NVIDIA, цей асортимент пристроїв включає ПК, міні-ПК NUC, монітори, робочі станції, материнські плати та мережеві пристрої, розроблені для різноманітних робочих просторів.



ASUS розширила лінійку комерційних ПК, додавши до неї пристрої наступного покоління з підтримкою штучного інтелекту, зокрема нові ноутбуки серії ExpertBook P3, інноваційні моноблочні комп’ютери серії ExpertCenter P600 та потужні настільні комп'ютери серії ExpertCenter P700.



Ноутбуки серії ExpertBook P3 (PM3406/PM3606) – це високопродуктивні пристрої, в яких використовуються новітні технології штучного інтелекту та ефективна система охолодження ExpertCool. Вони розширюють можливості проведення конференцій за допомогою програмного забезпечення ASUS AI ExpertMeet і забезпечують всебічний захист апаратного та програмного забезпечення за допомогою рішення ExpertGuardian. Ноутбук ExpertBook P3 оснащений яскравим дисплеєм із роздільною здатністю 2,5K та антибліковим покриттям і доступний у 14-дюймовому та 16-дюймовому варіантах. Обидві моделі постачаються з акумулятором ємністю 70 Вт*год, що забезпечує тривалу роботу впродовж усього дня. Завдяки продуманому розташуванню портів USB Type-A, Type-C і HDMI користувач отримує більше простору для керування мишею, при цьому кабелі займають менше місця на робочому столі.



Серії ExpertCenter P600 (PM640/PM670) і ExpertCenter P700 (PM700M/PM700S) – відповідно, перші моноблоки та настільні комп’ютери Copilot+ PC з NPU ШІ-продуктивністю 50 TOPS. Оснащені компонентами з високою обчислювальною потужністю, ці системи забезпечують можливість блискавичного створення контенту з використанням штучного інтелекту. Обидві серії підтримують ПЗ ASUS AI ExpertMeet і комплексні можливості Copilot+ PC, пропонуючи набір засобів для підвищення продуктивності на основі ШІ. Вони пройшли тестування надійності за військово-промисловим стандартом MIL-STD-810H, а також доступні з рішенням для захисту ExpertGuardian і пакетом послуг ASUS Business Support, які дають змогу організаціям мінімізувати витрати на керування ІТ-інфраструктурою. Моноблок ExpertCenter P600 доступний у 24-дюймовому (PM640) і 27-дюймовому (PM670) варіантах із широкоформатним сенсорним екраном з роздільною здатністю Full HD, який можна адаптувати до будь-якого робочого сценарію, а також висувною камерою, що підвищує конфіденційність. ExpertCenter P700 пропонується в компактному корпусі Mini Tower (PM700M) і малогабаритному SFF-корпусі (PM700S), які відповідають потребам користувачів до організації робочого простору.



Міні-ПК ASUS NUC 15 Performance з новітніми процесорами Intel® Core™ Ultra 9 або 7 (Series 2), відеокартами NVIDIA GeForce RTX 5070 або 5060 для ноутбуків і до 64 ГБ оперативної пам’яті, змінює уявлення про компактні робочі станції. Цей витончений і потужний пристрій у корпусі об’ємом 3 л забезпечує виняткову продуктивність обчислень штучного інтелекту та відмінні можливості для роботи з графікою, підтримуючи до п’яти одночасно підключених дисплеїв і різні варіанти розміщення відповідно до потреб робочого простору. Він оснащений високошвидкісним модулем Intel Killer™ WiFi 7, що забезпечує швидкість передачі даних у 2,4 раза вищу, ніж у попередніх стандартах, а також підтримує інтерфейс Bluetooth® 5.4. Сучасна система охолодження забезпечує тиху та ефективну роботу комп’ютера. NUC 15 Performance сприяє підвищенню продуктивності бізнес-професіоналів і творчих працівників. Він також доступний у вигляді комплекту (NUC Kit/Barebone) для індивідуального конфігурування.



ASUS BE27ACGN – це універсальний 27-дюймовий IPS-монітор із роздільною здатністю QHD, співвідношенням сторін 16:9, частотою оновлення 120 Гц і покриттям 99% колірного простору sRGB. Він пропонує широкий спектр можливостей підключення, включаючи інтерфейси HDMI, DisplayPort, USB-C з живленням потужністю 96 Вт, Ethernet і чотири порти USB 3.2. Підставка монітора дозволяє зі зручністю налаштовувати положення екрана: змінювати кут нахилу та висоту також повертати його навколо своєї осі та переводити в портретний режим. Він також підтримує монтаж за допомогою кронштейна VESA, а в комплекті з монітором поставляється спеціальний набір для кріплення мінікомп’ютера ASUS. У моніторі реалізована технологія Eye Care: фільтрація синього світла та мінімізація мерехтіння для комфорту користувача. Крім того, модель BE27ACGN сертифікована за стандартами EPEAT Gold і Climate+, а функція ASUS Power Sync забезпечує керування живленням сумісних ПК NUC для створення енергоефективного робочого простору.





Оскільки застосунки на основі штучного інтелекту та інструменти для спільної роботи стають неодмінною частиною сучасного робочого середовища, безпечне та високошвидкісне з’єднання є вкрай важливим. ASUS 5G-BE58U, перший 5G-маршрутизатор компанії, пропонує універсальне рішення для середовищ, де неможливо використовувати мережу Ethernet, наприклад, у заміських будинках, фуд-траках або автофургонах. Підтримка технологій 5G SA і NSA забезпечує швидкість передачі даних до 4,67 Гбіт/с у місцях, де дротові мережі недоступні. Завдяки сумісності із застарілими пристроями IoT та порту 2.5G Ethernet підключені дротові пристрої зможуть користуватися повною швидкістю 2,5 Гбіт/с для доступу до Інтернету.



Останнє покоління комп’ютерів ASUS Copilot+ PC, ноутбуків Chromebook Plus, смартфонів та інтелектуальних периферійних пристроїв бездоганно впроваджує можливості штучного інтелекту в повсякденне життя. Ці інноваційні пристрої, створені для підвищення продуктивності, зручності та мобільності, використовують штучний інтелект для оптимізації повсякденних завдань, підвищення ефективності й надання інтуїтивно зрозумілих функцій для більш налагодженого та інтелектуального способу життя.



ASUS продемонструвала широкий асортимент ноутбуків зі штучним інтелектом, зокрема моделі серій Zenbook і Vivobook на базі новітніх процесорів AMD Ryzen AI, Intel Core Ultra і Qualcomm Snapdragon X. Ці пристрої дозволяють користувачам відчути можливості ШІ завдяки новітнім функціям Copilot+, таким як Recall (Пригадування), Click to Do (Натисніть, щоб зробити) та Generative Fill (Генеративна заливка) та Erase (Видалення) у Paint, що полегшують виконання повсякденних завдань.



ASUS представила також ексклюзивного віртуального помічника OMNI – це інтерактивний чат-бот зі штучним інтелектом, який вміє стисло описувати вміст документів, транскрибувати аудіо та відповідати на запитання про вміст файлів. Він ідеально підходить для ведення нотаток на зустрічах і щоденного навчання, працює локально і може використовуватися в автономному режимі для додаткової зручності та конфіденційності. ASUS спільно з Intel представила платформу Intel AI Playground і такі застосунки зі штучним інтелектом, як Skylum Luminar Neo і Canvid, що розширюють можливості для творчості та підвищують продуктивність користувачів на пристроях із процесорами Intel Core Ultra (Series 1 і 2). Ці застосунки підкреслюють відданість корпорації просуванню можливостей штучного інтелекту для різних категорій користувачів – від творців до працівників великих організацій.



ASUS Zenbook A14 (UX3407) – неймовірно легкий ноутбук, що важить менше одного кілограма, змінює уявлення про портативні мобільні комп’ютери. Процесор серії Snapdragon® не тільки розкриває весь потенціал функцій Copilot+, але й забезпечує до 32 годин автономної роботи, що дозволяє користувачеві бути по-справжньому мобільним. Він може похвалитися абсолютно новим мінімалістичним дизайном, що поєднує в собі гармонійні кольори та екологічні матеріали, натхнені природою. Інноваційний запатентований ASUS матеріал Ceraluminum™, з якого виготовлені кришка, рамка та основа клавіатури ноутбука, забезпечує виняткову зносостійкість, а також захист від подряпин і забруднень. Завдяки легкому корпусу вагою менше ніж 1 кг користувачі можуть без зусиль брати його із собою будь-куди, а тривалий час роботи від акумулятора та висока продуктивність дають змогу робити більше справ незалежно від обставин.



ASUS Vivobook S14 (S3407QA) – надійний помічник зі штучним інтелектом на кожен день. Він працює на основі процесорної платформи Snapdragon X з модулем NPU, що забезпечує ШІ-продуктивність до 45 TOPS. Це інтелектуальний, високопродуктивний і захищений пристрій для роботи, навчання та розваг. Його витончений металевий корпус вагою 1,35 кг і товщиною 1,59 см поєднує в собі стиль і практичність, а час автономної роботи до 30,5 години гарантує використання протягом усього дня без підключення до електромережі. Новий Vivobook S14 пропонує два виняткових варіанти дисплея зі співвідношенням сторін 16:10 – OLED із роздільною здатністю Full HD та IPS із роздільною здатністю 2,5K – що дозволяє користувачам вибрати конфігурацію, яка найкраще відповідає їхнім потребам. Технології Dolby Atmos і Snapdragon Sound™ покращують якість звуку під час відеодзвінків і перегляду потокового відео. Безпеку забезпечують камера з функціями адаптивного блокування та адаптивного регулювання яскравості на основі ШІ, інфрачервона камера з роздільною здатністю Full HD для миттєвого входу в систему та процесор безпеки Microsoft Pluton для захисту конфіденційних даних. Технологія Microsoft Phone Link покращує взаємодію між пристроями, що працюють на базі різних платформ. ASUS Vivobook S14 – це баланс між продуктивністю та стилем життя, що дарує більше можливостей та часу для насолоди повсякденними моментами.



Ноутбуки ASUS Chromebook Plus CX14 і ASUS Chromebook Plus CX15 створені для ефективної щоденної роботи. Оснащені у максимальній конфігурації процесором Intel Core 3 та 16 ГБ високошвидкісної пам'яті LPDDR5, вони забезпечують комфортну роботу в багатозадачному режимі та високу продуктивність. 14-дюймовий або 15-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD надає достатньо місця для роботи та розваг, а захищена та зручна операційна система ChromeOS спрощує адміністрування та гарантує надійний захист даних. Ці Chromebook з підтримкою технологій Google AI є надійним та економічно вигідним рішенням для бізнесу, освіти та повсякденного життя.



Компанія ASUS представила низку інтелектуальних периферійних пристроїв, призначених для підвищення повсякденної продуктивності та зручності. Зарядний пристрій ASUS 100W USB-C GaN Charger є найменшим у світі зарядним пристроєм такого типу, в якому використовуються енергоефективні компоненти на основі нітриду галію (GaN), що забезпечують високий ККД і мінімальне тепловиділення. Оснащений одним портом USB Type-A і двома портами USB-C, він дозволяє одночасно заряджати до трьох пристроїв, зокрема ноутбуки, смартфони та планшети, підтримуючи протоколи швидкого заряджання, такі як USB PD 3.0 і Quick Charge, що дозволяють зарядити ноутбук до 50% всього за 30 хвилин.



ASUS USB-C Stand Dock – це елегантна та ергономічна док-станція «10-в-1», яка також виконує функцію підставки для ноутбука з можливістю встановлення під двома зручними для огляду кутами. Вона значно розширює перелік інтерфейсів за рахунок двох портів HDMI 2.0 для підключення двох дисплеїв із роздільною здатністю 4K (на 60 Гц), двох високошвидкісних портів USB Type-A, універсального порту USB-C і надійного порту Gigabit Ethernet. Надаючи живлення потужністю до 100 Вт, пристрій підтримує належний рівень заряду підключених ноутбуків і спрощує роботу завдяки зручній функції пробудження ноутбука та підключених дисплеїв одним дотиком, а також високошвидкісній передачі даних зі швидкістю до 10 Гбіт/с через інтерфейс USB 3.2 Gen 2.