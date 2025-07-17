SkyUp Airlines запустив регулярні рейси з Франкфурта-на-Майні до Кишинева

17 июля 2025, 13:15

Тепер із одного з ключових міст Німеччини, де проживає багато українців, можна легко дістатися до України через Молдову.

Поки українське небо закрите, рідний SkyUp (U5) виконує рейси з одного з найближчих аеропортів до України — Кишинева. Це зручний хаб, з якого можна без пересадок добратися потягом, не виходячи на кордоні, або автобусом, які відправляються біля самого аеропорта. Також в Молдові, зазвичай, менші черги на кордоні.SkyUp вже об'єднує рідних та літає у 13 міст Європи: Париж, Ніцца, Барселона, Аліканте, Пальма-де-Майорка, Лісабон, Ларнака, Афіни, Салоніки, Іракліон, Берлін, Прага, Стокгольм.