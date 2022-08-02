MEGOGO тестує озвучування контенту за допомогою штучного інтелекту

2 августа 2022, 12:15

Медіасервіс MEGOGO продовжує нарощувати кількість контенту з україномовними аудіодоріжками. Наразі сервіс тестує формат озвучування за допомогою штучного інтелекту.

Технологія працює наступним чином: спершу відбувається розпізнавання мови у відео, далі процес адаптування в текст, за потреби вносяться правки текст на оригінальній мові, і тільки після цього «робот» перекладає та озвучує текст. Партнером процесу виступила швейцарсько-українська компанія Vidby.Наразі на MEGOGO з’явилось декілька одиниць контенту, озвучених в такий спосіб. Серед них документальний фільм «Райські птахи». Окрім української озвучки, сервіс тестує румунську, латвійську, литовську, казахську, узбецьку та естонську.«Ми постійно працюємо над збільшенням кількості україномовних доріжок і на сьогоднішній день маємо найбільшу в світі кількість україномовного контенту – майже 35 000 одиниць. Але контент постійно оновлюється, додаються нові тайтли, де правовласники мають лише одну-дві доріжки. Тому у 2021 році ми запустили власну студію аудіолокалізації MEGOGO Voice. А зараз тестуємо нові технології – вирішили спробувати можливість озвучення за допомогою штучного інтелекту. Увесь такий контент на сервісі матиме інформацію щодо способу озвучення. Цікаво, як наші глядачі оцінять інноваційний формат», – розповідає Валерія Толочина, маркетинг-директорка MEGOGO.Нагадаємо, в жовтні минулого року MEGOGO запустив власну студію озвучення MEGOGO Voice. Наразі студією озвучено більш як 140 одиниць контенту українською.