Lenovo посилює FIFA World Cup 2026 за допомогою штучного інтелекту

3 июня 2026, 13:45

Lenovo оголосила про впровадження ШI-інфраструктури для FIFA World Cup 2026, яка допоможе покращити трансляції матчів, роботу турнірних служб та взаємодію вболівальників із найбільшою спортивною подією світу.

Рішення з майже миттєвою обробкою даних підтримуватиме IPTV-мовлення, інтелектуальну доставку контенту та ухвалення критично важливих рішень у межах усієї екосистеми турніру.

Під час FIFA World Cup за участю 48 збірних технології Lenovo допоможуть забезпечити безперервну роботу цифрової інфраструктури та підтримати трансляцію кожного матчу для глобальної аудиторії. Для цього компанія надасть необхідні обчислювальні потужності, пристрої та ШI-інстументи.Окремий фокус зроблено на покращенні взаємодії з уболівальниками. Під час турніру працюватимуть ШI-рішення, які допомагатимуть краще пояснювати складні ігрові епізоди, зокрема ситуації з офсайдами. Створені за допомогою штучного інтелекту 3D-візуалізації та аватари гравців зроблять футбольну аналітику зрозумілішою та доступнішою для мільйонів глядачів по всьому світу.

Також Lenovo впроваджує ШI-рішення для навігації на об’єктах турніру, стабілізовані трансляції Referee View та нові цифрові й голографічні формати взаємодії з грою. Ще однією новинкою стане платформа FIFA AI Pro — рішення на базі штучного інтелекту нового покоління у форматі інтелектуального помічника, яке надаватиме тренерам, гравцям і аналітикам тактичні дані та ігрові інсайти. Платформа буде доступна всім 48 збірним, які братимуть участь у турнірі.

Одним із ключових результатів стане суттєве скорочення затримок під час IPTV-трансляцій — наразі вони становлять менше п’яти секунд. Це забезпечить майже миттєвий доступ до контенту та більш синхронізований досвід перегляду для вболівальників, медіа, VIP-гостей і офіційних осіб турніру.

Технології Lenovo також будуть задіяні в роботі Технологічного командного центру FIFA та Центру управління турніром. Вони допоможуть у режимі, наближеному до реального часу, відстежувати роботу об’єктів і оперативно реагувати на можливі операційні питання. Спеціально до чемпіонату Lenovo також випустить лімітовану серію пристроїв із символікою FIFA World Cup 2026, куди увійдуть motorola razr FIFA World Cup 26th Edition, ThinkPad X9-14 Gen 1, ThinkPad X1 Carbon Gen 13 та 14, Yoga Slim 7i ultra Aura Edition (14”, 11), Idea Tab, та Lenovo Legion Pro 7i (16”, 10).