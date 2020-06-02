Участвуй в CS:GO турнире Lenovo Legion Cup — испытай себя!

2 июня 2020, 13:15

Готовы заявить о себе в игровом мире CS:GO? Компания Lenovo объявляет об открытии регистрации на киберспортивный онлайн-турнир Lenovo Legion Cup.

Рейтинговые матчи пройдут с 12 по 19 июня, а 23 июня будет проведен гранд-финал. Принять участие в соревновании и побороться за чемпионский титул и призовой фонд, что составляет 70 000 грн, смогут все поклонники CS:GO.

«Ежедневно игровое сообщество становится все больше, а киберспортивные команды пополняются новыми талантами. Игры помогают побороть стресс, общаться с единомышленниками, становятся эффективным тимбилдингом для коллег. Неважно увлекаешься онлайн-играми много лет или открыл для себя это хобби на протяжении последних нескольких месяцев, проверить свои скиллы можно уже в ближайшее время! Предлагаем каждому независимо от возраста и профессии почувствовать себя звездой киберспорта во время турнира Lenovo Legion Cup. Готов ли ты к новым победам?» — комментирует Тарас Джамалов, генеральный директор компании Lenovo в Украине.

Давно мечтаешь оказаться в эпицентре игровых CS:GO баталий? Не упусти возможность показать себя CS:GO сообществу вместе с Lenovo Legion. Команда Lenovo постоянно исследует потребности и предпочтения геймеров, чтобы создавать устройства для наилучшего игрового опыта. Результатом этой работы стал ноутбук для побед и только точных хедшотов — Legion Y740. Бренд Legion открывает геймерам новые возможности кибермиров и помогает одержать победу даже в самых ожесточенных сражениях. Лучшее устройство — то, что создает наиболее увлекательный игровой опыт, удовлетворяет потребности пользователей и соответствует их бюджету. Именно такой выбор игровых ноутбуков и периферии предлагает компания Lenovo, они стильно выглядят, отвечают всем требованиям современных игр, могут стать надежными технологическими «помощниками» и справиться с ресурсоемкими задачами на работе.

Чтобы стать частью Lenovo Legion Cup, регистрируй свою команду по ссылке и подтверждай участие в одном из рейтинговых турниров на платформе esportal.com. По результатам отборочных матчей определят сильнейшие команды, которые будут бороться за призовой фонд турнира во время гранд-финала. Болельщики и все желающие смогут не только поддержать участников, просматривая трансляцию матчей на официальном Twitch-канале Lenovo UA, но и выиграть призы. Во время онлайн-трансляции среди зрителей будут разыгрываться геймерские аксессуары, созданные для побед, и промокоды для скидок на игровые ноутбуки Lenovo Legion. Испытай удачу и выиграй мыши Legion M500 RGB Gaming Mouse или клавиатуру Legion K500 RGB Mechanical Keyboard, которые помогут в самые ответственные моменты не подвести команду и мгновенно реагировать на нападения противников.