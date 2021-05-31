Интересные факты о CS: GO, которые вы могли не знать

31 мая 2021, 12:45

CS: GO по сей день является одним из самых популярных шутеров. Несмотря на то, что это не новейшая франшиза, фанаты по-прежнему сильны и готовы поддерживать игру до конца. Имея такую ​​популярность, неудивительно, что шутер является одним из королей киберспорта, с различными турнирами, которые сосредоточены на нем, и многие игроки CS: GO делают ставки на csgobettingz.com.

Но, как обычно, даже если вы уже являетесь ветераном игры, все равно могут быть вещи, о которых вы не подозреваете. В конце концов, никто этого не знает. Вот несколько интересных фактов о CS: GO.

1. ОТКЛЮЧЕНИЕ СООБЩЕНИЙ

Разве это не раздражает, когда люди троллируют в чате, или когда вы получаете много спамерских сообщений? Они могут отвлекать и очень отталкивать, когда вы просто пытаетесь насладиться старым добрым матчем по CS: GO. Что ж, вы должны знать, что отключение чата на самом деле возможно. IGNOREMSG позволит вам отключить все, чтобы вы могли снова сосредоточиться на игре.

2. ОТСУТСТВИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ИЛИ СКИНОВ В ПЕРВОЙ ВЕРСИИ ИГРЫ

Люди, которые являются хардкорными игроками в CS: GO, будут в ярости, если в игре отнимут скины или параметры соревновательного режима. Тем более, что игра стала настолько популярной в киберспорте, трудно представить ее без этих опций. Ну, в начале, когда была выпущена первая версия игры, ничего из этого не существовало.

3. БАНКОМАТ

Нравится ли вам играть на карте Overpass? Тогда есть маленький секрет, о котором вам следует знать. Если вам посчастливилось оказаться в зоне А во время смертельной схватки на эстакаде, вы можете снять деньги в банкомате. Есть банк, который позволяет брать деньги, а вытащить наличные можно кнопкой "использовать". Довольно полезно, не правда ли?

4. РАДИО В CS: GO.

Хотя вы, возможно, не сможете воспроизвести свой любимый плейлист, в игре есть способ услышать музыку. На карте d-train есть стол с радио. По радио звучит музыкальная тема Team Fortress, поэтому, если вы хотите исследовать и повеселиться, поищите радио в следующий раз, когда будете играть на карте.

5. ВЫ НЕ ОТБРАСЫВАЕТЕ ТЕНЬ

Это может быть немного странно, но на самом деле вы не сможете увидеть свою собственную тень в CS: GO, если вы находитесь в POV. Камеры POV не имеют рендеринга теней, так что удачи вам в поисках своей тени - найти ее невозможно.

Если вам нравится CS: GO, возможно, вам захочется узнавать о нем что-то новое при каждой возможности. Надеюсь, эти несколько фактов, которые мы предложили, заинтересовали вас, и они помогли вам больше узнать о любимой игре.