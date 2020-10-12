Amazon закроет шутер Crucible в ноябре 2020 года

12 октября 2020, 13:15

Студия Relentless объявила о скором закрытии бесплатного шутера Crucible. Поддержка игры прекратится в ноябре. Об этом сообщается на сайте проекта.

Команда решила прекратить работу спустя несколько месяцев после релиза. Причиной стали отзывы фанатов.