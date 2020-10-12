Amazon закроет шутер Crucible в ноябре 2020 года

Студия Relentless объявила о скором закрытии бесплатного шутера Crucible. Поддержка игры прекратится в ноябре. Об этом сообщается на сайте проекта.
Команда решила прекратить работу спустя несколько месяцев после релиза. Причиной стали отзывы фанатов.
«Оценки привели нас к трудному решению — прекращению разработки Crucible. Нам нравилось видеть реакцию фанатов на изменения, которые мы внесли в последние несколько месяцев, но мы не видели устойчивого и здорового будущего игры. Мы переведём нашу команду на New World и другие проекты Amazon Games», — сообщается в заявлении.
Рейтинговые игры закроют в течение ближайших нескольких недель, а пользовательский режим будет доступен до 9 ноября. Компания также вернёт игрокам все средства, потраченные на внутриигровые покупки.
Crucible вышла 21 мая на ПК (в Steam) и получила смешанные отзывы. Проект набрал всего 56 баллов на Metacritic. Через полтора месяца разработчики вернули игру в стадию бета-тестирования из-за плохого старта. Согласно SteamCharts, в октябре пиковый онлайн шутера составил 66 человек.
(С) 3dnews.ru