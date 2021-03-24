Бывшие разработчики Rainbow Six Siege присоединились к Amazon Games

24 марта 2021, 13:15

Amazon Games объявила об открытии новой игровой студии в канадском городе Монреаль. Компания займётся созданием многопользовательской онлайн-игры AAA-уровня по новой интеллектуальной собственности.

Среди учредителей студии:



руководитель производства Люк Бушар (Luc Bouchard);

творческий руководитель Ксавье Маркиз (Xavier Marquis);

руководитель отдела продуктов Александр Реми (Alexandre Remy);

директор по контенту Ромен Римох (Romain Rimokh).



До этого они входили в состав основной команды разработки тактического шутера Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Отталкиваясь от этого опыта новая студия и будет создавать проект.



«С нашей первой встречи мы почувствовали связь с людьми в Amazon Games, их подходом к играм и огромным объёмом знаний, опыта и технологий, доступных там. Это вселяет надежду, и мы очень рады открыть с ними студию», — заявил Маркиз.

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