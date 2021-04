505 Games купила франшизу Ghostrunner за 5 млн евро

1 апреля 2021, 11:45

505 Games объявила о приобретении франшизы киберпанкового экшена Ghostrunner. Сделка обошлась в €5 миллионов. Однако издатель All In! Games продолжит получать прибыль от продаж игры.

505 Games работала с польским издателем All In! Games над выпуском Ghostrunner в октябре 2020 года, а теперь получит полный контроль над интеллектуальной собственностью и "всеми лицензиями на технологические решения, используемые в игре". По словам генерального директора All In! Games Петра Жигадло (Piotr Zygadlo), 505 Games ещё перед запуском Ghostrunner хотела приобрести франшизу, но "не была готова заплатить сумму, которую мы ожидали" на ранней стадии партнёрства.



Ghostrunner окупила производственные затраты (€2,5 млн) в день запуска и разошлась в количестве более 500 тыс. копий к концу 2020 года. All In! Games ожидает, что в течение 2021-го продажи игры достигнут 1 млн экземпляров.

Ghostrunner вместе с четырьмя наборами дополнительного контента (тремя бесплатными и одним платным) выйдет в 2021 году на PlayStation 5, Xbox Series X и S, а также в облачном игровом сервисе Amazon Luna. В настоящее время игра доступна на ПК, Xbox One, Nintendo Switch и PlayStation 4.

(С) 3dnews.