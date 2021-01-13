Hitman 3 оказалась первой номерной игрой серии после перезапуска

13 января 2021, 12:45

Независимая датская студия IO Interactive в своём официальном микроблоге в преддверии уже совсем скорого выпуска Hitman 3 опубликовала тизер списка достижений грядущего стелс-экшена.

Отличительной особенностью перечня Hitman 3 по сравнению с Hitman (2016) и Hitman 2 (2018) является наличие платинового трофея — впервые с момента перезапуска франшизы.



Для разблокировки главного достижения в Hitman 3 придётся заработать остальные 47 штук. Видимо, такое количество в IO Interactive выбрали из-за протагониста — его называют Агентом 47.



Вдобавок к 48 основным трофеям в Hitman 3 также входят 36 дополнительных (суммарно 84), связанных с контентом из прошлых частей. Эти награды идут в счёт лишь процента заработанных, а не «платины».



Полный перечень достижений Hitman 3 уже попал в Сеть — ознакомиться с ним можно на соответствующих порталах (PowerPyx, Exophase, PSNProfiles и других). Будьте осторожны: список содержит спойлеры.



Ранее разработчики представили все шесть локаций, которые будут доступны в Hitman 3. К анонсированным ранее Дубаю, Англии и Германии добавились Китай, Аргентина и Румыния.