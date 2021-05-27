Ролевой экшен Pokemon Legends: Arceus получил точную дату выхода

27 мая 2021, 13:15

Издательство Nintendo и The Pokemon Company на официальном сайте франшизы Pokemon анонсировали конкретную дату выхода своего ролевого экшена в открытом мире Pokemon Legends: Arceus.

Напомним, Pokemon Legends: Arceus была представлена в рамках февральского выпуска Pokemon Presents вместе с ремейком Pokemon Diamond и Pearl. Релиз Arceus ожидался в начале 2022 года.



Как стало известно, Pokemon Legends: Arceus поступит в продажу 28 января 2022 года эксклюзивно для Nintendo Switch.



Действие Pokemon Legends: Arceus разворачивается в регионе Синно задолго до событий Pokemon Diamond и Pearl. Игрокам предстоит ловить диких покемонов и собирать первый в области покедекс.



В Pokemon Legends: Arceus разработчики надеются успешно соединить механику предыдущих игр с элементами экшенов и RPG, а также реализовать бесшовный переход к битвам.

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