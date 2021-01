Ролевая головоломка Puzzle Quest 3 станет условно-бесплатной и выйдет в 2021 г

22 января 2021, 12:45

Издательство 505 Games и студия-разработчик Infinity Plus Two анонсировали третью часть серии ролевых головоломок Puzzle Quest — предыдущей игре в минувшем году исполнилось 10 лет.



Puzzle Quest 3 позиционируется в качестве условно-бесплатного проекта для PC (Steam), iOS, Android и пока что неподтверждённых «дополнительных платформ». Запуск ожидается на протяжении текущего года.

События Puzzle Quest 3 развернутся спустя 500 лет после оригинальной Puzzle Quest: игрокам предложат отправиться «в героическое путешествие по Этерии с целью раскрыть значение предсмертных слов древнего красного дракона».



Сообщается, что знакомый по серии геймплей формата «три в ряд» претерпит с выходом Puzzle Quest 3 некоторые изменения. Кроме того, действие игры происходит в трёхмерном мире, что для франшизы впервые.



По словам разработчиков, Puzzle Quest 3 предложит «захватывающую боевую систему», в рамках которой игроки будут творить заклинания с помощью добываемых из драгоценных камней ресурсов.



«Видение этого проекта готовилось годами, и, как в случае с любой хорошей Puzzle Quest, дело тут в деликатном балансе геймплея, сюжета, стратегических головоломок и чего-то неожиданного, что может порадовать старых и новых фанатов», — уверен глава Infinity Plus Two Стив Фокнер (Steve Fawkner).



Оригинальная Puzzle Quest: Challenge of the Warlords дебютировала в марте 2007 года на PSP и Nintendo DS, тогда как сиквел — Puzzle Quest 2 — увидел свет летом 2010 года на PC, Xbox 360 и Nintendo DS.

(С) 3dnews