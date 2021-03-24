Автор PS1-демейка Bloodborne показала битву с Церковным Чудовищем

24 марта 2021, 14:15

Демейк мрачного ролевого экшена Bloodborne в стиле графики а-ля PS1 в настоящее время находится в разработке.

Вчера его автор опубликовала в Сети ролик, который позволил по-новому взглянуть на самую первую битву с боссом в игре.

Лилит Вальтер (Lilith Walther) продемонстрировала в Сети последние наработки по демейку под названием Bloodborne PSX, в том числе битву с Церковным Чудовищем, первым боссом Bloodborne. Занятно, что во время сражения играет музыкальная тема босса, исполненная на настоящем звуковом модуле Roland SC-88.



Также Вальтер реализовала сохранение игрового прогресса. Теперь, если вы уже убили Церковное Чудовище, то при входе в область босса он не появится вновь, и вы сможете свободно исследовать локацию. Создатель демейка также опубликовала кадры с полностью функционирующим Распылителем пламени. Однако она отметила, что при использовании это оружие заметно снижает частоту кадров.

Bloodborne вышла на PlayStation 4 в 2015 году.

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